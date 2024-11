Berlino, 11 nov. (Adnkronos) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha confermato la sua intenzione di tenere una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, ma ha dichiarato che non ha intenzione di farlo senza coordinarsi con i partner.

"Sì, parlerò con il presidente russo a tempo debito", ha detto in un'intervista al canale televisivo Ard. "Ma non lo farò unilateralmente. Il colloquio - nel prossimo futuro - comporta molti contatti e trattative con molte persone, che sto attivamente perseguendo da molto tempo", ha aggiunto Scholz.