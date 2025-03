Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Trump ha scelto di prendere la parti di Putin. Ma io voglio guarda in casa nostra: noi abbiamo sempre sostenuto l'Ucraina ma l'Europa ha fatto mancare il supporto diplomatico e politico per la costruzione di pace. C'è stata una mancanza dell'Europa. Ora però l'Erorpa deve avere un ruolo perchè senza ucraini e europei non c'è una pace giusta". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.