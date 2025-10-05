

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà ai 110 attivisti italiani scampati stanotte ai raid russi su Leopoli. Partiti da Kiev si sono trovati sotto il massiccio attacco russo, di ritorno dalla decima missione Mean, Movimento europeo di azione non violenta". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

"A loro va anche la mia gratitudine, e quella della comunità dem, per tutta l’opera di volontariato, cooperazione e aiuto che continuano a svolgere, sostenendo la forte volontà della popolazione ucraina di continuare e a vivere e ricostruire. Tra loro c’erano anche alcuni amministratori e attivisti del Partito Democratico che ho sentito e che abbraccio e ringrazio per l’impegno costante per la solidarietà e la pace”.

