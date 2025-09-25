

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Abbiamo reagito compatti quando i crimini li commette Putin in Ucraina, dobbiamo essere altrettanto compatti quando i crimini li compie Netanyahu con il suo governo". Così Elly Schlein alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto.

"Perché non si può piegare la politica estera di un grande paese come il nostro alle proprie amicizie e vicinanze politiche ed ideologiche. Lo dico perché sappiamo che Putin si sente più forte adesso che c'è Trump e si sente più forte anche perché viene accolto col tappeto rosso senza portare risultati".

"Ma non si illuda nessuno, non si può negoziare una pace giusta per gli ucraini senza che gli ucraini siedano a quel tavolo negoziale con accanto l'Unione Europea, unita e compatta, cui chiediamo di mettere in campo ogni sforzo possibile per fermare Putin e per costringere la negoziare una pace giusta perché siamo anche noi ovviamente preoccupati per la grave violazione dello spazio aereo europeo che abbiamo visto ben tre volte in queste ultime settimane".

