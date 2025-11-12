Kiev, 12 nov. (Adnkronos) - Anche il ministro della Giustizia ucraino Herman Galushchenko si è dimesso, dopo la ministro dell'Energia Svitlana Grynchuk. "I ministri hanno presentato le loro dimissioni in conformità con la legge" in seguito a un'indagine per corruzione nel settore dell'energia, ha scritto sui social la premier Yulia Svyrydenko. In precedenza, il presidente Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che le posizioni dei due ministri erano insostenibili.
Ucraina: scandalo corruzione, si dimette anche il ministro della Giustizia
12 novembre, 2025 • 16:43
Kiev, 12 nov. (Adnkronos) - Anche il ministro della Giustizia ucraino Herman Galushchenko si è dimesso, dopo la ministro dell'Energia Svitlana Grynchuk. "I ministri hanno presentato le loro dimissioni in conformità con la legge" in seguito a un'indagine per corruzione nel settore dell'energia, ha scritto sui social la premier Yulia Svyrydenko. In precedenza, il presidente Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che le posizioni dei due ministri erano insostenibili.