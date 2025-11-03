

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina come proposto da Trump è una priorità e sicuramente non possiamo andare avanti per altri 50 anni a mandare soldi e armi in Ucraina, questo è fuori dubbio". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1.

