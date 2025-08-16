Roma, 16 ago (Adnkronos) - "Ogni passo in avanti verso la Pace, come quello di ieri, è una buona notizia. Come chiesto da Papa Leone, che al posto delle armi torni a parlare la diplomazia, senza che nessuno la ostacoli". Lo scrive sui social il leader della Lega Matteo Salvini.
Ucraina: Salvini, 'passo in avanti verso la pace'
16 agosto, 2025 • 06:43
Roma, 16 ago (Adnkronos) - "Ogni passo in avanti verso la Pace, come quello di ieri, è una buona notizia. Come chiesto da Papa Leone, che al posto delle armi torni a parlare la diplomazia, senza che nessuno la ostacoli". Lo scrive sui social il leader della Lega Matteo Salvini.