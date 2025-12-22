Roma, 21 dic (Adnkronos) - - "Arriverà in Cdm un decreto che, su richiesta della Lega, non sarà semplicemente sulle armi ma di difesa della popolazione ucraina, di logistica, non più solo difesa e attacco". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca, su Retequattro.
Ucraina: Salvini, 'grazie alla Lega decreto non semplicemente su armi'
22 dicembre, 2025 • 03:13
Roma, 21 dic (Adnkronos) - - "Arriverà in Cdm un decreto che, su richiesta della Lega, non sarà semplicemente sulle armi ma di difesa della popolazione ucraina, di logistica, non più solo difesa e attacco". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca, su Retequattro.