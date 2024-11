Roma, 6 nov. (Adnkronos) - ''Abbiamo sempre aiutato l'Ucraina e sempre l'aiuteremo finchè si tratterà di aiuti per difendersi, mai per attaccare. Conto che l'elezione, la vittoria e l'insediamento di Trump riportino la pace e che non ci sia bisogno di undicesimi, dodicesimi o tredicesimi pacchetti di invio di armi... Aiuteremo l'Ucraina a difendersi finchè sarà necessario. Conto che l'arrivo dei Repubblicani alla Casa Bianca porti alla fine dei due conflitti''. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando alla Camera dopo il question time. A chi gli chiedeva dell'aumento delle spese militari richiesto dalla Nato, il vicepremier ha replicato: ''Una cosa per volta, se non ci sono più guerre, serve anche meno spesa''.