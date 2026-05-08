

Washington, 8 mag. (Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato ''un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina''. Sul suo Truth Social Trump ha affermato che ''in Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poiché entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale''.

La Russia ha confermato la tregua e uno scambio di prigionieri di guerra con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Cremlino. "Confermo che la parte russa ha accettato l'iniziativa appena proposta dal presidente statunitense Donald Trump riguardante un cessate il fuoco per uno scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina", ha dichiarato ai giornalisti Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino.

Trump ha spiegato che ''questo cessate il fuoco prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di mille prigionieri tra i due Paesi. Questa richiesta è stata avanzata direttamente da me e apprezzo molto l'accordo raggiunto dal presidente Vladimir Putin e dal presidente Volodymyr Zelensky''.

Trump ha inoltre scritto che "i colloqui per porre fine al conflitto'' in Ucraina, ''il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, proseguono e ci stiamo avvicinando sempre di più a una soluzione''. E ha aggiunto, riferendosi alla tregua di tre giorni: "Spero che questo sia l'inizio della fine di una guerra lunga, sanguinosa e combattuta duramente''.

Ieri il Cremlino aveva affermato che, a partire dalla mezzanotte di oggi, sarebbe entrata in vigore una tregua di due giorni della guerra contro l'Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha firmato un decreto ufficiale che consente a Mosca di tenere la parata del 9 maggio per il Giorno della Vittoria. ''Per tutta la durata della parata (dalle 10 ora di Kiev del 9 maggio 2026), il territorio della Piazza Rossa deve essere escluso dall'uso operativo delle armi ucraine'', si legge nel documento.

