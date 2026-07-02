

(Adnkronos) - Pesante attacco notturno della Russia sull'Ucraina, a Kiev in particolare, nella notte tra l'1 e il 2 luglio, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando um'altra aggressione su larga scala contro il Paese. Almeno 17 persone sono morte e oltre 80 ferite, secondo il Servizio statale di emergenza ucraino che continua le operazioni di ricerca e soccorso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha parlato di 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il "più massiccio" della guerra contro la capitale. "È stata una notte terribile per Kiev", ha detto, aggiungendo che "ci sono stati danni in tutti i quartieri della città". Klitschko ha affermato che a Kiev è stata proclamata una giornata di lutto nazionale.

Durante l'offensiva, la Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici contro Kiev, oltre a sferrare attacchi di massa con droni in diverse regioni del Paese. L'attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un pronto soccorso, un hotel nel centro della città e incendiato un palazzo a più piani. Alle 7 ora locale, si contavano danni e distruzioni in oltre 30 quartieri dell'area di Kiev. "Il nemico sta nuovamente prendendo di mira le zone residenziali e uccidendo i civili. Abbiamo assistito a gravissime distruzioni e a un numero significativo di vittime, tra cui bambini", ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev.

L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana, quando Klitschko ha diffuso un messaggio per la popolazione su Telegram: "Non uscite dai rifugi. Kiev è sotto attacco da parte di missili balistici e droni. Si sentono esplosioni in città. Il nemico continua a lanciare razzi contro la capitale".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto maggiore sostegno dagli alleati dell'Ucraina per la sua difesa antiaerea, e in particolare una licenza dagli Stati Uniti per poter produrre i missili Patriot, dopo il nuovo devastante attacco. "Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione. Queste sono il tipo di misure che possono fermare questa guerra e prevenire attacchi come questo", ha dichiarato Zelensky su Facebook all'indomani di massicci attacchi russi sulla capitale che hanno causato almeno 13 morti e 86 feriti.

"Le parole di condanna da sole non fermeranno gli attacchi su Kiev. Solo un sostegno militare per l'Ucraina e una pressione accresciuta su Mosca possono farlo". Lo ha scritto su X l'Alto rappresentante della Politica estera della Ue Kaja Kallas. "Questa settimana, l'Ue ha iniziato a erogare 6 miliardi di euro nell'ambito del prestito di sostegno da 90 miliardi di euro per rafforzare le difese di Kiev - ha aggiunto - Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare-industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continuiamo ad aumentare i costi finché la Russia non capirà che non può vincere. Il personale dell'Ue a Kiev è stato informato. Sono profondamente grato ai nostri colleghi sul campo, che continuano il loro lavoro con coraggio e dedizione nelle circostanze più difficili".

"Condanno con la massima fermezza il nuovo attacco russo che questa notte ha colpito l'Ucraina, causando ancora una volta morti e feriti. Esprimo la mia piena solidarietà a Andrii Sybiha e al popolo ucraino, vittime di una violenza inaccettabile". Così in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "La Russia deve porre fine a queste aggressioni e agire da attore responsabile della comunità internazionale", ha proseguito Tajani, sottolineando che "il Governo italiano continuerà a sostenere Kyiv con determinazione, fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura".

