

(Adnkronos) - Pesante attacco notturno della Russia sull'Ucraina, a Kiev in particolare, nella notte tra l'1 e il 2 luglio, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando um'altra aggressione su larga scala contro il Paese. Almeno 17 persone sono morte e oltre 80 ferite, secondo il Servizio statale di emergenza ucraino che continua le operazioni di ricerca e soccorso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha parlato di 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il "più massiccio" della guerra contro la capitale. "È stata una notte terribile per Kiev", ha detto, aggiungendo che "ci sono stati danni in tutti i quartieri della città". Klitschko ha affermato che a Kiev è stata proclamata una giornata di lutto nazionale.

L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 74 missili e 496 droni a lungo raggio durante l'attacco, la maggior parte dei quali diretti verso Kiev. Quarantotto missili e 476 droni sono stati abbattuti o neutralizzati, ma 25 missili balistici e 12 droni hanno colpito 33 obiettivi.

L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana, quando Klitschko ha diffuso un messaggio per la popolazione su Telegram: "Non uscite dai rifugi. Kiev è sotto attacco da parte di missili balistici e droni. Si sentono esplosioni in città. Il nemico continua a lanciare razzi contro la capitale".

Alle 7 ora locale, si contavano danni e distruzioni in oltre 30 località di tutti i distretti di Kiev a seguito dell'attacco. "Sono stati distrutti anche una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e diverse attività commerciali", ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un post sui social media. "Il nemico sta nuovamente prendendo di mira le zone residenziali e uccidendo i civili. Abbiamo assistito a gravissime distruzioni e a un numero significativo di vittime, tra cui bambini", ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev.

"Il nemico sta nuovamente prendendo di mira le zone residenziali e uccidendo i civili. Abbiamo assistito a gravissime distruzioni e a un numero significativo di vittime, tra cui bambini", ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev.

Dopo il devastante attacco, Zelensky ha chiesto maggiore sostegno dagli alleati dell'Ucraina per la sua difesa antiaerea, e in particolare una licenza dagli Stati Uniti per poter produrre i missili Patriot. "Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione. Queste sono il tipo di misure che possono fermare questa guerra e prevenire attacchi come questo", ha dichiarato su Facebook.

"Le parole di condanna da sole non fermeranno gli attacchi su Kiev. Solo un sostegno militare per l'Ucraina e una pressione accresciuta su Mosca possono farlo". Lo ha scritto su X l'Alto rappresentante della Politica estera della Ue Kaja Kallas. "Questa settimana, l'Ue ha iniziato a erogare 6 miliardi di euro nell'ambito del prestito di sostegno da 90 miliardi di euro per rafforzare le difese di Kiev - ha aggiunto - Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare-industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continuiamo ad aumentare i costi finché la Russia non capirà che non può vincere. Il personale dell'Ue a Kiev è stato informato. Sono profondamente grato ai nostri colleghi sul campo, che continuano il loro lavoro con coraggio e dedizione nelle circostanze più difficili".

"Condanno con la massima fermezza il nuovo attacco russo che questa notte ha colpito l'Ucraina, causando ancora una volta morti e feriti. Esprimo la mia piena solidarietà a Andrii Sybiha e al popolo ucraino, vittime di una violenza inaccettabile". Così in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "La Russia deve porre fine a queste aggressioni e agire da attore responsabile della comunità internazionale", ha proseguito Tajani, sottolineando che "il Governo italiano continuerà a sostenere Kyiv con determinazione, fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura".

