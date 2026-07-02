

(Adnkronos) - Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia su Kiev in particolare, nella notte tra l'1 e il 2 luglio, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando um'altra aggressione su larga scala contro il Paese. I morti sono 13 e i feriti sono sailiti a 80. Lo ha riferito il Servizio statale di emergenza ucraino, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in atto in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.

Durante l'offensiva, la Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici contro Kiev, oltre a sferrare attacchi di massa con droni in diverse regioni del Paese. L'attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un pronto soccorso, un hotel nel centro della città e incendiato un palazzo a più piani. Alle 7 ora locale, si contavano danni e distruzioni in oltre 30 quartieri dell'area di Kiev. "Il nemico sta nuovamente prendendo di mira le zone residenziali e uccidendo i civili. Abbiamo assistito a gravissime distruzioni e a un numero significativo di vittime, tra cui bambini", ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev.

L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana, quando Klitschko ha diffuso un messaggio per la popolazione su Telegram: "Non uscite dai rifugi. Kiev è sotto attacco da parte di missili balistici e droni. Si sentono esplosioni in città. Il nemico continua a lanciare razzi contro la capitale".

L'attacco notturno sferrato dalla Russia contro Kiev è stato il più massiccio mai lanciato da Mosca contro la capitale ucraina dall'inizio dell'invasione, oltre quattro anni fa. Lo ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko."Domani, 3 luglio, sarà dichiarata giornata di lutto a Kiev in memoria delle vittime del più massiccio attacco del nemico contro la capitale", ha scritto Klitschko su Telegram, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro tra le macerie di un edificio residenziale distrutto per cercare eventuali sopravvissuti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto maggiore sostegno dagli alleati dell'Ucraina per la sua difesa antiaerea, e in particolare una licenza dagli Stati Uniti per poter produrre i missili Patriot, dopo il nuovo devastante attacco. "Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione. Queste sono il tipo di misure che possono fermare questa guerra e prevenire attacchi come questo", ha dichiarato Zelensky su Facebook all'indomani di massicci attacchi russi sulla capitale che hanno causato almeno 13 morti e 86 feriti.

"Le parole di condanna da sole non fermeranno gli attacchi su Kiev. Solo un sostegno militare per l'Ucraina e una pressione accresciuta su Mosca possono farlo". Lo ha scritto su X l'Alto rappresentante della Politica estera della Ue Kaja Kallas. "Questa settimana, l'Ue ha iniziato a erogare 6 miliardi di euro nell'ambito del prestito di sostegno da 90 miliardi di euro per rafforzare le difese di Kiev - ha aggiunto - Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare-industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continuiamo ad aumentare i costi finché la Russia non capirà che non può vincere. Il personale dell'Ue a Kiev è stato informato. Sono profondamente grato ai nostri colleghi sul campo, che continuano il loro lavoro con coraggio e dedizione nelle circostanze più difficili".

"Condanno con la massima fermezza il nuovo attacco russo che questa notte ha colpito l'Ucraina, causando ancora una volta morti e feriti. Esprimo la mia piena solidarietà a Andrii Sybiha e al popolo ucraino, vittime di una violenza inaccettabile". Così in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "La Russia deve porre fine a queste aggressioni e agire da attore responsabile della comunità internazionale", ha proseguito Tajani, sottolineando che "il Governo italiano continuerà a sostenere Kyiv con determinazione, fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura".

