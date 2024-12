Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Per il bene anche economico delle nostre attività e dei nostri cittadini è bene che torni ad essere protagonista la diplomazia. E sulla guerra in Ucraina, sentite le dichiarazioni del neo Presidente degli Stati Uniti che fa intendere che bisogna avviare la strada che faccia finire questa guerra: fossi nel Governo non perderei la grande occasione che l'Italia possa diventare un Paese pilota per accompagnare i negoziati e la ricostruzione, cominciando a prendere le distanze dalle leadership europee più bellicose. Diamo piuttosto più armi alle nostre imprese per essere più competitive sui mercati". Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal Governo sulla legge di Bilancio.