

Bucarest, 21 dic. (Adnkronos) - A partire da gennaio 2026, la Romania ospiterà un secondo grande centro per il coordinamento e il transito di equipaggiamenti militari verso l'Ucraina, che opererà in collaborazione con il centro già istituito a Rzeszow (Polonia). Lo rende noto DefenseRomania, aggiungendo che la conferma arriva da Mike Keller, vice comandante del Comando di assistenza e addestramento alla sicurezza della Nato (Nsatu) in Ucraina.

La creazione di questo nuovo punto logistico mira non solo a garantire un flusso di riserva, ma anche a rafforzare la stabilità logistica dell'intero fianco orientale, si legge nel post. "Il nuovo centro in Romania sarà sotto il comando diretto della Nato e si integrerà nel sistema di coordinamento delle esigenze operative (artiglieria, difesa aerea, guerra elettronica) con la disponibilità di fondi dei donatori", scrive DefenseRomania.

