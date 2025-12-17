

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Di fronte a un vicepremier che viene chiaramente strumentalizzato da Mosca possibile che Giorgia Meloni non dica niente? Maria Zakharova, che è la portavoce del ministro Lavrov, dice: 'Le parole di Salvini sono indiscutibili'. Giorgia, in attesa che tu ti chiarisca le idee sugli asset, ci puoi dire se ha ragione Maria Zakharova o se Salvini la prossima volta farebbe bene a mordersi la lingua?". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira.



