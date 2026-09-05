

Kiev, 5 set (Adnkronos/Afp) - Almeno quattro persone sono rimaste uccise e cinque ferite in un attacco russo contro la città di Kamianske, nell'Ucraina centro-orientale, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare regionale.

"Quattro persone sono state uccise e altre cinque ferite nell'attacco russo contro Kamianske. Tre dei feriti sono ricoverati in ospedale; tra loro c'è una donna di 30 anni in terapia intensiva", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione regionale di Dnipropetrovsk Oleksandr Ganz.

