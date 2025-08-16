

Roma, 16 ago (Adnkronos) - "Trump è andato in Alaska dicendo che voleva la tregua come precondizione per i negoziati di pace. È uscito dal vertice sposando la posizione russa: i combattimenti non si fermano finché non ci sarà un accordo. Lui è una banderuola capricciosa. L’Europa non si faccia illusioni". Lo scrive sui social Lia Quartapelle, deputata del Pd.



