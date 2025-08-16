Roma, 16 ago (Adnkronos) - "Trump è andato in Alaska dicendo che voleva la tregua come precondizione per i negoziati di pace. È uscito dal vertice sposando la posizione russa: i combattimenti non si fermano finché non ci sarà un accordo. Lui è una banderuola capricciosa. L’Europa non si faccia illusioni". Lo scrive sui social Lia Quartapelle, deputata del Pd.
Ucraina: Quartapelle, 'Trump sposa posizione russa, Ue non si faccia illusioni'
16 agosto, 2025 • 13:43
Roma, 16 ago (Adnkronos) - "Trump è andato in Alaska dicendo che voleva la tregua come precondizione per i negoziati di pace. È uscito dal vertice sposando la posizione russa: i combattimenti non si fermano finché non ci sarà un accordo. Lui è una banderuola capricciosa. L’Europa non si faccia illusioni". Lo scrive sui social Lia Quartapelle, deputata del Pd.