

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Dopo le parole di Salvini la rottura tra Lega e il resto del governo sul sostegno all’Ucraina si fa profonda. Meloni parli al paese: l’Ucraina ha bisogno di aiuti adesso e l’Italia non può essere il paese che rompe l’unità dell’Occidente. Onore al ministro Crosetto che sa da che parte stare”. Così la vice presidente ella commissione Esteri della camera, Lia Quartapelle.

