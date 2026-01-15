

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Iniziano le comunicazioni del ministro Crosetto sulla proroga degli aiuti militari all’Ucraina. La discussione di politica estera sul punto più delicato e determinate per la sicurezza europea e italiana. E la Lega (ministri, sottosegretari) dove è?". Lo scrive sui social la deputata del Pd Lia Quartapelle, postando la foto dei banchi del governo in aula alla Camera.



