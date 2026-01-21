

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "La destra gioca con le parole e nasconde che l’Italia sostiene l’Ucraina anche con mezzi militari. Non hanno il coraggio di dire quello che fanno, e così minano la fiducia tra cittadini e istituzioni, proprio su una materia di primaria importanza, la sicurezza dell’Europa". Lo scrive sui social Lia Quartapelle del Pd.

