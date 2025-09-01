

Pechino, 1 set. (Adnkronos) - La Russia apprezza profondamente gli sforzi della Cina, dell'India e degli altri partner per risolvere il conflitto in Ucraina. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "Apprezziamo molto gli sforzi e le proposte della Cina, dell'India e degli altri nostri partner strategici volti a facilitare la risoluzione della crisi ucraina", ha detto alla riunione del Consiglio dei capi di Stato, durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) a Tianjin, in Cina. Putin ha inoltre espresso la speranza che "l'intesa raggiunta al recente vertice russo-americano in Alaska si muova anche in questa direzione: apre la strada alla pace in Ucraina", ha aggiunto.

