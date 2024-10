Mosca, 25 ott. (Adnkronos) - Le forze armate dell'Ucraina stanno tentando di sbloccare l'accerchiamento delle loro unità nella regione di Kursk, ma hanno già perso il controllo stabile su di esse. Lo ha affermato, in un'intervista al programma '60 Minuti', sul canale televisivo 'Russia-1', il presidente russo Vladimir Putin, riferendosi all'annuncio fatto il ieri, secondo cui circa 2mila militari ucraini nell'oblast erano circondati. “Al momento cercano di allentare il blocco ha aggiunto Putin - Sono circondati, ma non si rendono nemmeno conto di esserlo. Infatti, a giudicare dalle informazioni che abbiamo, il comando ha perso i contatti con le truppe".

Ieri, in una conferenza stampa successiva al vertice dei Brics a Kazan, il presidente russo aveva affermato che le truppe di Mosca avevano bloccato circa duemila soldati ucraini nella regione di Kursk. Le forze armate ucraine stanno tentando di sfondare dall'esterno - aveva detto Puti - nel tentativo di liberare i militari accerchiati. L'esercito russo ha già cominciato ad eliminare queste unità nemiche, aveva aggiunto il capo dello Stato, osservando che nell'ultimo mese le truppe ucraine hanno perso circa 26mila persone nell'oblast.