

Kiev, 29 dic. (Adnkronos) - Il 27 dicembre, nel villaggio di Shakhove, vicino a Pokrovsk, nell'oblast' di Donetsk, le truppe russe hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco due prigionieri di guerra ucraini disarmati. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale ucraino, in quello che sembra essere almeno il terzo caso segnalato questo mese di soldati ucraini catturati e uccisi dopo essere stati fatti prigionieri. Secondo le indagini, i soldati russi hanno costretto uno dei prigionieri di guerra a spogliarsi parzialmente sotto la minaccia delle armi prima di giustiziarli entrambi.

È stata avviata un'indagine preliminare ai sensi dell'articolo 438.2 del Codice penale ucraino, che riguarda i crimini di guerra che hanno causato la morte. La Procura regionale di Donetsk sta supervisionando il caso. All'inizio di questo mese, DeepState, un gruppo ucraino di mappatura open source, ha riferito che tre prigionieri di guerra ucraini sono stati giustiziati a sud di Huliaipole, nell'oblast' di Zaporizhzhia, il 20 dicembre. La Procura generale dell'Ucraina ha affermato che un caso separato riguardava un soldato arreso, ucciso a colpi d'arma da fuoco in direzione di Siversk il 5 dicembre. Tali uccisioni sono considerate crimini di guerra e sono proibite dalle Convenzioni di Ginevra.

Secondo l'ufficio del Procuratore generale, l'Ucraina ha documentato diffuse violazioni delle Convenzioni di Ginevra da parte delle forze russe, tra cui l'esecuzione di almeno 322 soldati ucraini catturati a partire dall'ottobre 2025. Di questi casi, 263 si sono verificati sul campo di battaglia, mentre altri sono stati collegati a incidenti come l'esplosione della prigione di Olenivka del 2022, nell'oblast' di Donetsk occupata dai russi. Funzionari ucraini e organizzazioni per i diritti umani hanno ripetutamente denunciato torture, abusi e trattamenti disumani nei confronti dei prigionieri di guerra ucraini detenuti in Russia. A settembre 2025, oltre 2.500 soldati ucraini erano ancora prigionieri in Russia, con poche o nessuna informazione disponibile sulle loro condizioni o sul loro destino.

