

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Gli sviluppi dei vertici per la risoluzione del conflitto in Ucraina evidenziano che non c’è una contrapposizione tra due piani di pace, statunitense ed europeo, ma c’è soltanto un lavoro di modifica e integrazione del piano proposto dagli Usa". Così l’Europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.

"E' la direzione auspicata anche da Giorgia Meloni - prosegue - trattative diplomatiche sul piano di pace degli Usa che rappresenta la base di partenza per negoziati più ampi, con il coinvolgimento della Ue e della stesa Ucraina".

"Un atteggiamento senza irrigidimenti pregiudiziali che si avvale dell’apertura negoziale confermata dal presidente Trump. L’auspicio è che si giunga presto al buon esito finale delle trattative di pace, con l’Italia pronta a svolgere un ruolo concreto e attivo", conclude.

