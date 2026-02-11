

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il Parlamento Europeo approva il prestito da 90 miliardi per sostenere l’Ucraina, finanziato con debito comune europeo. Un passo decisivo per la sicurezza e la credibilità dell’Europa. Lega e M5S uniti votano contro. Avs si è astenuta. Ogni commento è superfluo ormai". Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

