Roma, 29 lug. (Adnkronos) - “Ieri la Presidente del Consiglio della Federazione Russa, Valentina Matvienko, è salita sul podio di un vertice a Ginevra per parlare di 'Nazisti in Ucraina' come ci racconta Maria Pevchikh della Fondazione di Alexey Navalny. Domanda: qual è il giornale italiano che oggi parla di nazisti ucraini, riproponendo pari pari, ma in salsa Italiana, la narrativa del Cremlino? Esatto! Proprio il Fatto Quotidiano che faremmo bene a chiamare il Fatto Putiniano per la qualità dei servizi resi sul campo. Ma complimenti amici, vi vedo sempre sul pezzo, saranno fieri di voi. A Mosca, però”. Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.