

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "È il tempo del coraggio, è il tempo dell’azione. È il momento di una grande manifestazione europea per l’Ucraina, per la pace, per la libertà e per la democrazia, insieme alle energie migliori del sindacato, della società civile, della cultura e del mondo sociale. Per un’Europa libera e forte. Per un’Ucraina libera e sovrana". Lo scrive sui social Pina Picierno del Pd.

