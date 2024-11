Mosca, 23 nov. (Adnkronos) - La ricerca e lo sviluppo delle attuali armi russe non vengono particolarmente pubblicizzati. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda del giornalista Pavel Zarubin sul nuovo missile Oreshnik. Il portavoce presidenziale ha aggiunto: "Sono certo che nessuno di noi due è al momento a conoscenza di eventuali sviluppi futuri".

Il 21 novembre il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che missili di fabbricazione statunitense e britannica avevano colpito strutture militari nelle regioni di confine di Kursk e Bryansk, in Russia, in seguito a una decisione degli Stati Uniti e dei suoi alleati della Nato per autorizzare l'uso delle loro armi a lungo raggio per attacchi contro la Federazione Russa.