Mosca, 5 ago. (Adnkronos) - La Russia si ritiene autorizzata ad adottare qualsiasi misura appropriata per schierare missili a medio e corto raggio. Al momento non è soggetta ad alcuna limitazione. Lo ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov durante una conferenza stampa. "La Russia non ha più alcuna restrizione in merito - ha detto - Non si considera più limitata in alcun modo. La Russia ritiene di avere il diritto, se necessario, di adottare misure e di intraprendere azioni appropriate".