

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Se togli la parola 'militari' dal titolo, allora politicamente puoi far finta che non esistano. Anche se nell’articolato restano, nero su bianco. Ormai i decreti del Governo funzionano come i titoli del Cioè: se non c’è nel titolo, non c’è nella realtà politica. Un gigantesco esercizio di click baiting istituzionale, utile solo a tenere insieme equilibri interni e paure elettorali. Nessun coraggio. Nessuna visione strategica. Nessuna assunzione di responsabilità davanti al Paese e al Parlamento". Lo afferma il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.

"Si cambia una parola in copertina -aggiunge- per poter dire tutto e il contrario di tutto: rassicurare qualcuno, strizzare l’occhio a qualcun altro, e intanto fare esattamente le stesse cose di prima, ma senza dirlo apertamente. Questa non è politica estera. È politica ridotta a marketing, comunicazione difensiva, gestione dei titoli invece che delle scelte. E quando la politica rinuncia a chiamare le cose con il loro nome, non è prudenza: è ipocrisia”.

