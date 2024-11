Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Sono ormai 1000 giorni che l’Ucraina combatte per la sua sovranità e per la nostra libertà”, “la resistenza ucraina non è solo una battaglia per un popolo, ma per tutti i popoli liberi d’Europa. La barbarie non può prevalere”. Lo scrive sui social la deputata di Azione e segretaria della Commissione Affari Esteri alla Camera, Federica Onori, che questo pomeriggio parteciperà con il leader di Azione a una manifestazione a sostegno dell’Ucraina a Castro Pretorio, a Roma.