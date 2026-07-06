

Roma, 6 lug. (Adnkronos/Dpa) - Nuovo attacco della Russia sull'Ucraina nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Il bilancio delle vittime continua a salire: i morti sono almeno 14 e i feriti 60, tra cui 5 bambini, si legge su kyivindependent.com.

Più di dieci le esplosioni udite a Kiev, secondo l'inviato sul posto dell'Afp, che ha spiegato come in città siano stati attivati gli allarmi anti missili. Su Telegram, il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Tymur Tkachenko, ha scritto che "il nemico sta colpendo con missili balistici". E ha riferito che un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il 5° e il 9° piano nel quartiere Podilskyi della città.

"E' tipico di Putin: subito dopo il Giorno dell’Indipendenza americana e prima del vertice Nato ad Ankara. La Russia vuole portare più male e uccidere persone”, ha scritto via social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aggiungendo che tre delle vittime si trovavano in località situate alle porte della capitale, nell’oblast di Kiev.

L’Aeronautica militare ucraina ha dichiarato che durante la notte la Russia ha sferrato un attacco combinato con 23 missili balistici, 39 missili da crociera, sei missili anti-nave e 351 droni d’attacco ed esca, con Kiev come obiettivo principale. Le difese aeree hanno abbattuto 37 missili e 326 droni, mentre 29 missili balistici e 18 droni hanno colpito 34 località in tutto il Paese.

In risposta all’attacco, Zelensky ha affermato che le forze ucraine hanno ottenuto “buoni risultati” nell’intercettazione dei droni e dei missili da crociera russi, ma non sono ancora riuscite a fermare i missili balistici a causa della carenza di missili intercettori Patriot. E ha esortato gli Stati Uniti e gli alleati europei a concludere il prossimo vertice Nato ad Ankara con "decisioni forti" sul rafforzamento delle difese aeree dell’Ucraina, affermando che finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte alleate "non faranno altro che incoraggiare la Russia a continuare a 'distruggere' edifici residenziali».

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha inoltre riferito che l’attacco ha distrutto "edifici non residenziali" nei distretti di Podilskyi e Obolonskyi, oltre a diversi garage e un magazzino. Edifici «non residenziali» sono stati danneggiati anche nei distretti di Holosiivskyi e Darnytskyi.

E' il secondo attacco in pochi giorni sulla città di Kiev in una settimana caratterizzata da un'intensificazione degli attacchi sia da parte della Russia che da parte dell'Ucraina. Sempre oggi, un attacco sferrato dalle forze ucraine su alcuni impianti ha interrotto la fornitura di corrente elettrica a Sebastopoli, in Crimea, penisola annessa alla Russia. Il governatore della città, Mikhail Razvozhayev, su Telegram: "A seguito di un attacco nemico alle infrastrutture energetiche vicino a Sebastopoli, la nostra città è stata temporaneamente lasciata senza elettricità".

