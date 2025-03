Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Una poesia dedicata alla pace dopo le tensioni dell'incontro Zelensky-Trump. A scriverla, e ‘declamarla’ in diretta a 'Un giorno da pecora', su Rai Radio1, nel testo che segue, è il capogruppo Fi in Senato Maurizio Gasparri, oggi ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"Summit, vertici, riunioni, fervon le consultazioni. Ma l’incontro principale è finito proprio male. Una lite furibonda tutto il mondo ha visto in onda. Gli ucraini diffidenti han timor d’esser perdenti. Ma l’America diffida e Zelensky dura sfida. Grandi scontri, grandi lutti troppi popoli distrutti. E l’Europa vuol contare ma riman spesso a guardare".

"Troppi morti e distruzioni, bombe, missili, esplosioni. Ma vogliam la gente viva, una vera trattativa. Ed il popolo ucraino sia padron del suo destino. Troppi annunci, pochi fatti, si lavori a nuovi patti. E qualcun che sia capace porti al mondo solo pace".