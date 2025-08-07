

Washongton, 7 ago.(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende incontrare il presidente russo Vladimir Putin già la prossima settimana e, subito dopo, ha in programma di organizzare un incontro tra lui, Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo hanno detto fonti al New York Times, secondo le quali Trump ha riferito le sue intenzioni in una chiamata con i leader europei, tra cui Zelensky. Gli incontri si svolgerebbero esclusivamente fra i tre leader, escludendo altri attori europei.

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, non ha risposto alla richiesta di commento, ma Zelensky sembra aver lasciato intendere che un incontro diretto è possibile. "Sembra che la Russia sia ora più impegnata a raggiungere un cessate il fuoco. La pressione su di loro sta funzionando", ha detto Zelensky nel suo discorso serale alla nazione. "Ma la cosa più importante è che non ingannino né noi né gli Stati Uniti nei dettagli".

Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato ieri in una nota che sono stati i russi a chiedere l'incontro. "I russi hanno espresso il desiderio di incontrare il presidente Trump, e il presidente è disponibile a incontrare sia il presidente Putin che il presidente Zelensky", ha affermato. "Il presidente Trump vuole che questa guerra brutale finisca". Alla telefonata di ieri avrebbero partecipato il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente finlandese Alexander Stubb, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff.

