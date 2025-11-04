

Mosca, 4 nov. (Adnkronos) - L'esercito russo sta stringendo l'accerchiamento delle Forze armate ucraine nei pressi di Kupyansk. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Nella zona del villaggio di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, le unità della 6a Armata continuano a stringere l'accerchiamento del gruppo nemico", ha affermato il ministero in una nota.

Secondo il Ministero della Difesa russo, è stato sventato un altro tentativo da parte di unità della 1a Brigata della Guardia nazionale ucraina di contrattaccare nei pressi del villaggio di Petrovka, nella regione di Kharkiv, con l'obiettivo di sfondare fino al fiume Oskol e garantire un'uscita dalla riva sinistra alle unità ucraine circondate.

