

Mosca, 19 nov. (Adnkronos) - Quattro missili Atacms di fabbricazione statunitense, lanciati dalle forze armate ucraine contro obiettivi a Voronezh, sono stati intercettati ieri dai sistemi missilistici S-400 e Pantsir. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, aggiungendo che "i detriti caduti dai missili distrutti hanno danneggiato i tetti del Centro regionale di gerontologia di Voronezh e di un orfanotrofio, oltre a un'abitazione privata. Non ci sono vittime o feriti tra i civili".

