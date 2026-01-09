

Mosca, 9 gen. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik, contro importanti strutture ucraine, in risposta al presunto attacco di Kiev alla residenza del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che la scorsa notte "in risposta all'attacco terroristico del regime di Kiev alla residenza del Presidente della Federazione Russa nella regione di Novgorod, avvenuto la notte del 29 dicembre 2025, le Forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri e navali, tra cui il sistema missilistico terrestre a medio raggio Oreshnik, nonché droni d'attacco, contro obiettivi critici in Ucraina".

Il ministero ha sottolineato che "gli obiettivi dell'attacco sono stati raggiunti". "Sono stati danneggiati gli impianti di produzione dei velivoli senza pilota utilizzati nell'attacco terroristico, nonché le infrastrutture energetiche a supporto del complesso militare-industriale ucraino", ha aggiunto il dipartimento militare russo.

