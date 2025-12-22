

Mosca, 21 dic. (Adnkronos) - La Russia ha rinnovato le sue critiche agli sforzi compiuti dall'Europa e dall'Ucraina per modificare le proposte degli Stati Uniti volte a porre fine alla guerra in Ucraina, affermando che non hanno migliorato le prospettive di pace. Il principale collaboratore di Vladimir Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, ha dichiarato ai giornalisti che le modifiche proposte al piano di Washington potrebbero prolungare il conflitto.

"Sono sicuro che le proposte che gli europei e gli ucraini hanno avanzato o stanno cercando di avanzare non migliorano di certo il documento e non aumentano la possibilità di raggiungere una pace a lungo termine", ha affermato Ushakov, aggiungendo di non aver visto le proposte esatte e che la sua critica "non è una previsione".

