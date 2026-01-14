

Mosca, 14 gen. (Adnkronos) - Il gruppo di forze "Nord" ha conquistato il villaggio di Komarovka, nella regione di Sumy. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. "Grazie ad azioni proattive e decisive, le unità del gruppo militare del Nord hanno conquistato il villaggio di Komarovka nell'oblast' di Sumy", ha riferito il dipartimento militare.

