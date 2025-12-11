

Mosca, 11 dic. (Adnkronos/Afp) - Le forze russe hanno abbattuto il numero record di 287 droni ucraini durante la notte e gli aeroporti di Mosca sono stati temporaneamente chiusi. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. Dei droni "intercettati e abbattuti" dalla difesa aerea russa, 32 erano diretti verso Mosca, ha affermato il ministero in una dichiarazione pubblicata su Telegram. Tutti e quattro gli aeroporti della capitale russa sono stati temporaneamente chiusi, ha riferito Rosaviatsia, l'autorità russa per l'aviazione civile. I voli sono stati dirottati sull'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo.

