

Mosca, 18 set. (Adnkronos) - Quarantatré droni ucraini sono stati neutralizzati in cinque regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che sono stati intercettati e distrutti 23 Uav nella regione di Rostov, 11 nell'oblast di Volgograd, cinque nel Kursk, tre nella Repubblica di Crimea e uno nella regione di Belgorod.



