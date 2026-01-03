

Mosca, 3 gen. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 22 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe e il Mar d'Azov. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo.

"Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 22 droni ucraini ad ala fissa: 12 droni sul territorio della Repubblica di Crimea, sei droni sul territorio di Krasnodar, due droni sul territorio dell'Oblast' di Rostov, uno sul territorio della Repubblica di Adighezia e un altro sulle acque del Mar d'Azov", ha precisato il ministero.

