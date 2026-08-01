

Kiev-Ucraina, 1 ago. (Adnkronos/Afp) - E' di almeno 9 morti il bilancio delle vittime dell'attacco della Russia su Kiev, capitale dell'Ucraina. Trenta le persone rimaste ferite , tra cui 4 bambini.

Le forze russe hanno lanciato 27 missili balistici nella notte, con Kiev obiettivo principale. Le forze di Mosca hanno fatto partire 220 'armi aeree' in tutto, fra cui 185 droni e 35 missili, di cui 27 balistici (Iskanader M/S-400), solo uno dei quali intercettati. Oltre a Kiev sono state colpiti obiettivi nelle regioni di Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv e Poltava. A Kiev sono stati colpiti sette diversi quartieri. Danneggiati condomini, una scuola, negozi, automobili, l'ambasciata lituana e altre infrastrutture civili.

"Nove persone hanno perso la vita nella capitale a causa dell'attacco del nemico - ha scritto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, su Telegram - Ventotto abitanti di Kiev risultano feriti e tra loro ci sono quattro bambini". I media ucraini segnalano danninei distretti di Solomianskyi, Darnytskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi e Pecherskyi. Klitschko nella notte aveva inviato i cittadini a restare nei rifugi perché "la città è sotto attacco di missili balistici".

"La minaccia di utilizzo di missili balistici rimane elevata. Esortiamo tutti a restare nei rifugi finché non verrà revocato l'allarme aereo", ha dichiarato l'autorità. La notte precedente, otto persone erano rimaste uccise, tra cui sei membri della stessa famiglia,vicino a Kryvyi Rih. Altre due persone sono morte a causa di bombardamenti a Kiev e Poltava.

"Una notte infernale a Kiev". Così su X Andrii Sybiha, confermato come ministro degli Esteri ad interim a metà luglio, dopo "l'attacco russo con una trentina di missili balistici", il "secondo attacco massiccio" in "appena due giorni". "Non riuscendo a raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia, la Russia sta intensificando i suoi attacchi aerei e il terrore contro i civili. L'Ucraina ha bisogno con urgenza di ulteriori sistemi di difesa aerea e missilistica e intercettori - scrive Sybiha - La velocità su decisioni e consegne è cruciale. Ogni decisione che rafforza la difesa dei cieli ucraini salva vite umane, mentre ogni ritardo porta a morti e crimini di guerra"."E' la battaglia per i cieli che definirà la traiettoria di questa guerra - conclude - Più forte è lo scudo aereo sull'Ucraina, più si avvicina la pace".

"Nella notte i russi hanno lanciato 35 missili contro l'Ucraina, tra cui 27 missili balistici, oltre a 185 droni di diverse tipologie. Kiev è stato il bersaglio principale, ma attacchi hanno colpito anche le regioni di Dnipro, Sumy, Kharkiv e Poltava. Solo un missile balistico è stato intercettato, semplicemente perché non ci sono intercettori per i sistemi Patriot. Ed è proprio questa carenza di intercettori per missili balistici che incoraggia la Russia a lanciare questi attacchi", scrive in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale "è cruciale che i partner capiscano che queste capacità non servono nei depositi, da qualche parte, per scenari ipotetici, ma qui e ora, per contenere e fermare la guerra russa in Ucraina".

"Ogni pacchetto di intercettori per missili balistici salva vite delle nostre persone. E ogni notte senza di loro porta a più vittime", continua Zelensky, confermando che a Kiev e nella regione sono "in corso da questa notte operazioni di soccorso" dopo "l'attacco russo", che ha provocato "incendi" in diverse zone della città, con un bilancio ufficiale che parla di almeno nove morti e "decine di feriti". "Sono interessati sette distretti e, come sempre, i russi hanno preso di mira normali edifici residenziali - accusa il presidente ucraino - Sono stati danneggiati 18 edifici residenziali, una scuola, l'ambasciata della Lituania e infrastrutture".

