

Nairobi, 10 feb. (Adnkronos/Afp) - Il ministro degli Esteri del Kenya ha annunciato l'intenzione di recarsi in Russia, in seguito alle notizie secondo cui alcuni concittadini, attirati nel paese con la promessa di un lavoro, sono stati poi inviati sul fronte ucraino, dove sarebbero morti o rimasti gravemente feriti.

"Abbiamo assistito a perdite di vite umane e ho intenzione di recarmi a Mosca per sottolineare che si tratta di qualcosa che deve essere fermato", ha dichiarato Musalia Mudavadi all'Afp.

