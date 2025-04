Mosca, 29 apr. (Adnkronos) - Lo spettro di una catastrofe nucleare si è allontanato, ma la minaccia continua a incombere. Lo ha detto Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, durante una conferenza pubblica, definendo un'affermazione "corretta e semplice" quella del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui la Terza Guerra Mondiale stava per scoppiare a causa dell'Ucraina.

Il destino dell'Ucraina è sostanzialmente segnato, ma ai resti di questo paese in disgregazione non dovrà mai essere permesso di aderire alla Nato, nemmeno tra anni, ha aggiunto.