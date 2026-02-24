

Mosca, 24 feb. (Adnkronos) - L'uso di armi nucleari contro obiettivi in Ucraina, così come un attacco nucleare contro Regno Unito e Francia, sarebbero legali e giustificati se Londra e Parigi trasferissero la tecnologia nucleare a Kiev. Lo ha sottolineato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, sul suo canale Max , commentando le informazioni provenienti dal Servizio di Intelligence Estero russo su presunti piani franco-britannici di dotare l'Ucraina di componenti e tecnologie nucleari.

Medvedev ha valutato queste informazioni come "un cambiamento radicale della situazione": "Si tratta di un trasferimento diretto di armi nucleari a un paese in guerra. Non c'è dubbio che, dato un simile sviluppo, la Russia sarà costretta a usare qualsiasi arma nucleare, comprese quelle non strategiche, contro obiettivi in Ucraina che rappresentano una minaccia per il nostro paese", ha sottolineato. "E, se necessario, anche contro i Paesi fornitori che diventano complici di un conflitto nucleare con la Russia. Questa è la risposta simmetrica a cui la Federazione Russa ha diritto".

