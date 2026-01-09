Mosca, 9 gen. (Adnkronos) - L'attacco notturno con missile ipersonico Oreshnik contro l'Ucraina è un esempio di come agire contro i "pericolosi pazzi". Lo ha affermato su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, spiegando che "dall'inizio dell'anno le relazioni internazionali sono diventate un caos totale" e la Russia "deve agire di conseguenza: ci sono troppe persone indisciplinate in giro".
Ucraina: Medvedev, 'attacco Oreshnik è modo di agire contro pericolosi pazzi'
9 gennaio, 2026 • 09:32
