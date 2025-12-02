Washington, 2 dic. (Adnkronos) - L'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, incontreranno domani Vladimir Zelensky in un paese europeo non meglio specificato. Lo riporta Axios, citando fonti secondo cui Witkoff e Kushner intendono discutere con Zelensky i risultati dei negoziati con il presidente russo Vladimir Putin.
**Ucraina: media, 'Witkoff e Kushner vedranno Zelensky domani'**
2 dicembre, 2025 • 19:53
Washington, 2 dic. (Adnkronos) - L'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, incontreranno domani Vladimir Zelensky in un paese europeo non meglio specificato. Lo riporta Axios, citando fonti secondo cui Witkoff e Kushner intendono discutere con Zelensky i risultati dei negoziati con il presidente russo Vladimir Putin.