Abu Dhabi, 5 feb. (Adnkronos) - Mosca ritiene che il riconoscimento del Donbass come parte della Russia dovrebbe essere inserito in un accordo importante. Lo ha detto alla Tass una fonte occidentale vicina ai colloqui in corso ad Abu Dhabi . "La Russia ritiene cruciale l'aspetto riguardante il riconoscimento del Donbass da parte di tutti i Paesi", ha affermato la fonte.
Ucraina: media, 'Mosca vuole riconoscimento Donbass durante negoziati Abu Dhabi'
5 febbraio, 2026 • 08:53
Abu Dhabi, 5 feb. (Adnkronos) - Mosca ritiene che il riconoscimento del Donbass come parte della Russia dovrebbe essere inserito in un accordo importante. Lo ha detto alla Tass una fonte occidentale vicina ai colloqui in corso ad Abu Dhabi . "La Russia ritiene cruciale l'aspetto riguardante il riconoscimento del Donbass da parte di tutti i Paesi", ha affermato la fonte.